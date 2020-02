As autoridades sanitárias da China anunciaram nesta sexta-feira (14) que o número total de mortos devido à epidemia do novo coronavírus no país chegou a 1.380, e não 1.483 como divulgado anteriormente.

A Comissão Nacional de Saúde informou que constatou “estatísticas duplicadas” na província de Hubei, epicentro da epidemia, mas não revelou mais detalhes sobre o erro. As autoridades também removeram 1.043 casos de pacientes contaminados dos balanços de Hubei.

Por conta dessa revisão, o número de pessoas contaminadas na China continental é de 63.851, sendo que no início desta sexta esse total ultrapassava 64 mil.