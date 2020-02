Mundo A Nasa busca novos astronautas para ir a Marte

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Agência espacial americana procura novos profissionais para missão, mas as exigências são muitas (Foto: Reprodução)

A Nasa (agência espacial norte-americana) anunciou que está contratando novos astronautas para participar da missão Artemis, que pretende levar a humanidade até Marte em 2030.

O vídeo de divulgação da vaga postado pela agência no YouTube apresenta os requisitos necessários para quem quer se candidatar à vaga de astronauta. Quatro astronautas falam sobre os pontos mais importantes para conquistar a vaga. “Ser um astronauta requer uma variedade de habilidades”, afirma a astronauta Loral O’Hara em tom descontraído.

Em seguida, são apresentados os requisitos básicos para a vaga: habilidades técnicas e operacionais, ser divertido e fácil de lidar.

O astronauta Matthew Dominic destaca humildade e versatilidade como pontos favoráveis ao candidato. “Não tem como chamar um eletricista ou um encanador no espaço, tudo é o seu trabalho. Se fosse resumir em um termo simples, é que somos todos mecânicos”, afirma.

A vontade de explorar e a curiosidade de descobrir coisas novas também são qualidades desejáveis. A qualidade mais destacada pelos exploradores do espaço foi o trabalho em equipe, necessária para ficar meses no espaço confinado com as mesmas pessoas.

Requisitos técnicos

Na descrição do vídeo, a Nasa lista também como deve ser o currículo do candidato para ter chances de se tornar o novo astronauta da agência espacial:

1. Graduação em uma universidade creditada em engenharia, biologia, ciências físicas, ciência computacional ou matemática.

2. Dois anos de progresso para conseguir um PH.D, doutorado, nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática.

3. Diploma de medicina ou medicina osteopática.

4. Teste para ser piloto de avião completo com mais de mil horas de voo como comandante.

5. Ser cidadão norte-americano

Os currículos podem ser enviados de 2 a 30 de março deste ano.

E se eu não me encaixar nas exigências?

Se você não cumpre os pré-requisitos mínimos para se candidatar à Nasa, há outras oportunidades para viajar ao espaço.

Embora mais da metade (151 de 239) dos astronautas que passaram pela Estação Espacial Internacional tenham sido pessoas com cidadania americana, dezenas de outros lugares do mundo também conseguiram chegar lá – o Brasil enviou, em 2006, o hoje ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, à estação.

E, se o dinheiro não for um impedimento para você, a Virgin Galactic diz almejar, até o final deste ano, se tornar a primeira empresa privada a levar turistas ao espaço.

