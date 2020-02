Política Ministro da Economia diz que a reforma tributária vai pacificar a relação entre Bolsonaro e os governadores

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Paulo Guedes disse ser preciso modernizar a base de impostos Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a reforma tributária deverá pacificar a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores.

Na semana passada, Bolsonaro lançou um “desafio” aos governadores. Ele prometeu zerar os tributos federais incidentes sobre os combustíveis se os governadores fizessem o mesmo em relação ao ICMS, um tributo estadual. A declaração foi criticada pelos chefes dos Executivos estaduais.

“Eu acho que isso [reforma tributária] pacifica. É por aí que nós temos que construir a solução. E não só conversamos isso com os governadores. Eu conversei também com o presidente e tive uma reunião com os secretários de Fazenda”, afirmou Guedes em entrevista ao programa GloboNews Política.

“Eu acho que o presidente chamou atenção para o peso dos impostos dentro do preço do combustível, isso é um fato. O presidente chamou atenção: ‘Olha, o combustível está com muito imposto’. Por outro lado, os governadores também deram ênfase ao fato: ‘Olha, mas nós estamos sem recursos e não podemos abrir mão desta arrecadação no momento'”, acrescentou.

