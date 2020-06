Nesta quarta-feira (3), dia em que foram anunciadas novas acusações contra os ex-policiais envolvidos na morte de George Floyd, o clima das manifestações antirracismo nos Estados Unidos se manteve bem mais tranquilo do que nos anteriores.

Até o início da noite, milhares de pessoas marchavam pelas ruas de cidades como Washington, Los Angeles e Nova York, sem registros de incidentes, prisões ou atos de vandalismo.

As autoridades ampliaram o toque de recolher e dispersou manifestantes enquanto ainda era dia em Nova York embora um grupo ainda tenha permanecido nas ruas além do prazo estipulado sem que fosse registrado um confronto com a polícia.