Em outros dez Estados, as cédulas enviadas com antecedência já somam mais de 80% do total de votos em 2016. Entre eles, estão Flórida, Carolina do Norte, Georgia, Arizona e Nevada, que podem ser decisivos para o resultado do pleito.

A participação antecipada é um reflexo do interesse nas eleições, mas, também, uma forma de evitar aglomerações na terça-feira por causa do coronavírus. O republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden disputam a corrida à Casa Branca.