Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

As inscrições podem ser feitas até quinta-feira Foto: Divulgação As inscrições podem ser feitas até quinta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Promovido pela Assembleia Legislativa gaúcha, o Prêmio Zumbi dos Palmares está com as inscrições abertas até quinta-feira (05). A distinção é concedida, anualmente, a entidades ou personalidades que atuam em prol da valorização e do desenvolvimento da comunidade negra nas áreas cultural, política, social, esportiva e religiosa.

Entidades vinculadas à causa afro-brasileira com reconhecida atuação no Rio Grande do Sul devem indicar inscritos por meio de um formulário on-line. Cada entidade pode realizar uma indicação por área de atuação.

A premiação consiste na entrega de uma medalha alusiva ao líder negro Zumbi dos Palmares e de um certificado reconhecido pela Assembleia Legislativa. Consulte aqui o regulamento.

