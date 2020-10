Política Pelo menos dez candidatos já foram mortos nestas eleições em todo o Brasil

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Levantamento identificou casos de violência política em 17 Estados Foto: Divulgação Levantamento identificou casos de violência política em 17 Estados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um levantamento feito pela revista Época contabilizou dez homicídios contra candidatos, pré-candidatos e dirigentes partidários entre 1º de setembro e 28 de outubro em todo o País.

Neste período, foram registradas, ao todo, 40 ocorrências de violência contra candidatos, incluindo assassinatos, tentativas de homicídio, agressões e ameaças contra políticos de 17 partidos.

O levantamento identificou casos de violência política em 17 Estados. Bahia, Paraíba e São Paulo foram os que registraram os maiores números de ocorrências – cinco em cada.

Também houve casos de homicídios, tentativas de homicídio e ameaças a candidatos no Acre, Alagoas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

