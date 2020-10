Brasil Movimento nos aeroportos brasileiros aumenta 40% neste feriadão

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Os aeroportos de Viracopos, Brasília e Congonhas devem ser os mais movimentados no período Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Os aeroportos de Viracopos, Brasília e Congonhas devem ser os mais movimentados no período. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mais de 1 milhão de pessoas devem passar pelos principais aeroportos brasileiros neste fim de semana prolongado pelo feriado de Finados. Segundo o Ministério do Turismo, o número é 40% maior do que o registrado no feriadão de 12 de outubro.

Os aeroportos de Viracopos, com fluxo de 134 mil passageiros, Brasília (127 mil) e Congonhas (96,6 mil) devem ser os mais movimentados no período.

“Pesquisas anteriores já mostravam o interesse do brasileiro em aproveitar essas datas para viajar pelo País, e esses dados só comprovam que, com responsabilidade e respeitando os protocolos sanitários, é possível gerar entretenimento, emprego e renda para toda a nossa população”, disse o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Em maio, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) implementaram medidas relacionadas às empresas aéreas e aos aeroportos para evitar a propagação do coronavírus. O setor foi um dos mais atingidos pela crise econômica provocada pela pandemia.

