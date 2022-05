Rio Grande do Sul Mais de 90 novos juízes são aprovados para o Tribunal de Justiça gaúcho

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

Futuros magistrados foram aprovados na prova oral Foto: Juliano Verardi/TJ-RS Futuros magistrados foram aprovados na prova oral. (Foto: Juliano Verardi/TJ-RS) Foto: Juliano Verardi/TJ-RS

Em sessão pública realizada no TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, foram divulgadas as notas da prova oral do concurso para juiz de direito substituto. Os 93 candidatos foram aprovados.

O 2º vice-presidente da Corte e presidente da comissão do concurso, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, destacou o alto nível dos candidatos. “A turma está de parabéns. A banca examinadora ficou impressionada com a qualidade dos candidatos e estamos ansiosos e esperançosos que daqui sairá uma turma extremamente produtiva, que representará muito bem a missão da jurisdição nesse Estado”, afirmou o magistrado na sexta-feira (06).

Essa foi a quarta etapa da seleção. Agora, a comissão do concurso irá deliberar sobre os títulos apresentados pelos candidatos, que será a quinta e última etapa. Esta fase definirá a ordem de classificação dos aprovados.

A banca examinadora da prova oral do certame foi presidida pelo desembargador Manoel José Martinez Lucas. A expectativa é de que os novos juízes tomem posse em até dois meses.

