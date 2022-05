Economia Petrobras aumenta o preço do diesel em quase 9%

Segundo a estatal, o diesel não era reajustado desde 11 de março

A Petrobras anunciou um novo aumento no preço do diesel para as distribuidoras a partir desta terça-feira (10). Com o reajuste, o valor do litro passa de R$ 4,51 para R$ 4,91, o que representa uma elevação de 8,8%. Os preços da gasolina e do gás de cozinha não sofrem alterações.

Segundo a estatal, o diesel não era reajustado desde 11 de março. “Com esse movimento, a Petrobras segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda acompanhando os preços de mercado”, afirmou a estatal em nota divulgada nesta segunda-feira (09).

A Petrobras informou que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da petroleira no preço pago pelo consumidor final passa de R$ 4,06, em média, para R$ 4,42 a cada litro vendido nas bombas.

