A legislação ainda determina que os recursos do Fundo Eleitoral repassados às candidatas devem seguir a mesma proporção das mulheres lançadas pelo partido.

Entretanto, um levantamento parcial do G1, feito até 5 de novembro, apontou que muitos partidos deixaram de cumprir essa regra de financiamento. No total, 22 dos 32 partidos do país repassaram menos recursos do que deviam para as candidatas.

As eleições de 2020 mostram que as medidas para aumentar a representatividade feminina na política do país ainda não resultaram em um aumento expressivo de eleitas, já que, mesmo com mais de 30% de candidatas, apenas 16% dos vereadores que tomarão posse no ano que vem são do sexo feminino.