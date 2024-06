Porto Alegre Mais de 900 doses de vacinas são aplicadas no fim de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Além disso, foram realizadas 672 consultas médicas e 410 de enfermagem. Foto: Cristine Rochol/PMPA Além disso, foram realizadas 672 consultas médicas e 410 de enfermagem. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre aplicaram 923 vacinas na população no último final de semana, incluindo doses contra gripe, Covid-19, tétano, difteria e outras do calendário. Além disso, foram realizadas 672 consultas médicas e 410 de enfermagem, com a dispensação de 820 medicamentos.

Os dados da Atenção Primária incluem ações da Operação Inverno e demais iniciativas da prefeitura voltadas à assistência a quem ficou desalojado ou desabrigado em decorrência das enchentes.

A cidade teve oito unidades de saúde abertas no fim de semana: Assis Brasil, Beco do Adelar, Conceição (apenas sábado), José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, São Carlos, Modelo e Tristeza. Essas unidades disponibilizaram acesso a atendimento médico, de enfermagem, vacinação e retirada de medicamentos. Na Ilha da Pintada, a prefeitura manteve um posto avançado de atendimento com diversos serviços durante o dia de sábado.

Outros três postos avançados funcionaram nos bairros Sarandi, Farrapos e Humaitá, além de unidades móveis no Shopping Total, Largo Zumbi dos Palmares e ao lado do Cemitério Jardim da Paz.

2024-06-24