Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Segundo o Ministério da Saúde, as propostas podem ser cadastradas por municípios, Estados e entidades privadas sem fins lucrativos. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Termina nesta terça-feira (25) o prazo para apresentação de projetos em saúde com o objetivo de apoiar obras de reconstrução do Rio Grande do Sul. Conforme o Ministério da Saúde, as propostas podem ser cadastradas por municípios, Estados e entidades privadas sem fins lucrativos.

“Por meio do Invest-SUS, é possível solicitar reforma de unidades de saúde, aquisição de equipamentos e construção de novas unidades. O Ministério da Saúde vai priorizar as áreas em estado de calamidade e emergência nesse processo de reconstrução.”

O InvestSUS é uma ferramenta que permite o acesso aos serviços, sistemas e informações no que tange a gestão do financiamento federal do SUS.

Em maio, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) se reuniu com mais de 200 gestores da saúde do Rio Grande do Sul para tratar da aquisição de equipamentos e da construção ou reforma de unidades básicas de saúde (UBS) em municípios afetados pelas enchentes.

