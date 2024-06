Rio Grande do Sul Municípios gaúchos registram pedras de granizo volumosas durante temporal no final de semana

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Segundo a Defesa Civil, nos últimos dez dias, pelo menos 74 cidades reportaram danos. Foto: Reprodução Segundo a Defesa Civil, nos últimos dez dias, pelo menos 74 cidades reportaram danos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Moradores de cidades do Rio Grande do Sul registraram queda de pedras de granizo volumosas durante os temporais que afetaram o Estado neste final de semana. De acordo com a Defesa Civil Estadual, em levantamento dos últimos dez dias, pelo menos 74 cidades reportaram danos em virtude de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra até a manhã desta segunda-feira (24).

Os municípios de Arroio do Tigre, Lagoão, Pinhal Grande e Segredo registraram danos por causa da tempestade de granizo. Ainda conforme o órgão, em Segredo a tempestade causou prejuízos, mobilizando equipes da prefeitura na distribuição de lonas. Mais de 130 casas foram atingidas pela chuva.

Já na cidade de Arroio do Tigre, cerca de 250 residências foram atingidas pelas chuvas. A prefeitura também se mobilizou na distribuição de lonas para a população. A situação em Lagoão foi parecida, com 300 casas afetadas, de acordo com a Defesa Civil.

Nas redes sociais, Luiz Carlos Angelina Gomes, vereador da Câmara Municipal de Pinhal Grande, informou que mesmo com a quantidade de granizo que a cidade recebeu devido aos temporais, os estragos registrados foram poucos.

As informações são da CNN.

2024-06-24