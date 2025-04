Política Mais de 100 empresários, políticos e funcionários públicos estão na mira da Polícia Federal por suspeita de envolvimento no esquema de desvios de emendas

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Citação a deputado do União Brasil levou caso para o STF. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Uma emenda para um convênio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) implicou o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) na Operação Overclean, da Polícia Federal (PF), que apura suspeita de irregularidades em repasses indicados por parlamentares. Os recursos foram destinados à prefeitura de Campo Formoso (BA), cidade administrada por Elmo Nascimento (União Brasil), irmão de Elmar.

Elmar disse que o congressista que indica uma emenda “não se torna responsável pela execução das verbas e pela fiscalização das respectivas obras e serviços”. A prefeitura não se manifestou.

Mais de cem empresários, políticos e servidores públicos estão na mira da PF por suspeita de envolvimento no esquema de desvios de emendas investigado na Overclean. Dezenas de codinomes mencionados em planilhas apreendidas nas primeiras fases da investigação, em dezembro de 2024, estão sendo decifrados.

A informação consta de relatório parcial da investigação enviado ao ministro Kassio Nunes Marques, que assumiu a relatoria do inquérito em janeiro, quando o caso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF) após mensagens citarem o nome de Elmar. A Corte detém competência para investigar parlamentares.

Conversas

A PF encontrou mensagens sobre encontros entre o prefeito de Campo Formoso, um superintendente da Codevasf e o representante da empresa que venceria a licitação no município. As conversas foram recuperadas de celulares apreendidos nas primeiras fases da Overclean. Segundo a PF, o superintendente da Codevasf foi nomeado no cargo por indicação de Elmar.

Outro achado chamou a atenção: uma transação de Elmar com o empresário José Marcos Moura, o “Rei do Lixo”, apontado como articulador político e “operador de influência” do esquema alvo da Overclean. Policiais apreenderam em uma empresa do “Rei do Lixo” escritura pública que, para os investigadores, indica que Elmar “pode ter realizado uma troca imobiliária no mesmo condomínio onde reside, (com a) entrega de apartamento de padrão inferior que lhe pertencia em troca de apartamento de luxo registrado em nome de empresa patrimonial”.

A sociedade empresarial que fez a troca estava em nome da filha do “Rei do Lixo”, mas a investigação identificou que ele, também chamado de “Amigo M” ou “MM”, era sócio oculto da firma. De acordo com a PF, a MM Limpeza Urbana movimentou R$ 435 mil para “autoridade com prerrogativa de foro, sem justificativa econômica aparente”.

Núcleos

Os investigados na operação foram divididos em núcleos. Os empresários Alex Rezende Parente e Fábio Rezende Parente, da Allpha Pavimentações e Serviços de Construções, e o “Rei do Lixo” fariam parte do núcleo central. As defesas não tinham sido localizadas até a noite de ontem.

O núcleo operacional seria formado por pessoas de confiança dos empresários que prestariam apoio logístico. O núcleo de apoio informacional, por sua vez, seria composto por agente da PF que atuaria como “informante” do grupo.

Para a PF, prefeitos, secretários e servidores em cidades da Bahia, onde a investigação teve origem, e de outros Estados usaram suas funções “para servir aos interesses do grupo e garantir a continuidade das atividades delitivas”. (Com informações do Estado de S. Paulo)

