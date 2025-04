Política Saída de Juscelino do Ministério das Comunicações após denúncia é a décima troca de ministro do governo Lula; veja lista

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Juscelino decidiu entregar o cargo após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a saída do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completou dez trocas na equipe ministerial desde o início deste mandato, em janeiro de 2023.

Juscelino decidiu entregar o cargo após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em uma investigação sobre desvio de emendas. Ele nega irregularidades.

A investigação envolve dinheiro enviado à cidade de Vitorino Freire, no Maranhão – onde a irmã dele, Luanna Rezende, também do União Brasil, era prefeita. Na época, Juscelino Filho era deputado federal.

— Veja a lista de trocas em ministérios desde o início do mandato:

Alexandre Padilha

Deixou a Secretaria de Relações Institucionais para assumir o Ministério da Saúde e deu lugar a Gleisi Hoffmann na articulação política do governo, em fevereiro de 2025. Padilha era um desafeto declarado do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Nísia Trindade

Saiu do Ministério da Saúde em fevereiro e foi substituída por Alexandre Padilha. Ela era alvo de pressão de parte do Congresso Nacional por supostamente não ter traquejo político — por exemplo, na hora de liberar verbas. Com orçamento de R$ 218,5 bilhões em 2024, a Saúde é um dos ministérios mais cobiçados pelo Centrão.

Paulo Pimenta

Deixou o comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência em janeiro de 2025, substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira. Semanas antes de demitir Pimenta, Lula já fazia críticas à área, sob a avaliação de que o governo não conseguia transmitir devidamente suas realizações à população.

Silvio Almeida

O então ministro dos Direitos Humanos foi demitido em setembro do ano passado depois de se tornar alvo de acusações de assédio sexual. Em seu lugar, assumiu Macaé Evaristo (PT).

Flávio Dino

Deixou o comando do Ministério da Justiça para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2024. Foi substituído por Ricardo Lewandowski, ex-STF.

Daniela Carneiro

Foi destituída do Ministério do Turismo para Lula atender a demandas do Centrão e ganhar apoio no Congresso Nacional. Ela deixou o cargo em julho de 2023 e deu lugar ao deputado Celso Sabino (União-PA), aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Ana Moser

Em setembro de 2023, perdeu a chefia do Ministério dos Esportes, que passou a ser liderado pelo deputado federal André Fufuca (PP-MA).

Márcio França

Lula optou por deslocá-lo do Ministério de Portos e Aeroportos para o Ministério da Pequena e da Média Empresa, criado no momento da alteração. O cargo do pessebista foi utilizado para atrair o Republicanos, com a nomeação do deputado Silvio Costa Filho (PE).

Gonçalves Dias

O então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional foi o primeiro a deixar o governo. A exoneração aconteceu em abril de 2023, depois de vídeos registrados pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostrarem o militar na sede do governo durante os atos golpistas de 8 de Janeiro. (Com informações da revista Carta Capital)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/saida-de-juscelino-no-ministerio-das-comunicacoes-apos-denuncia-e-a-decima-troca-de-ministro-do-governo-lula-veja-lista/

Saída de Juscelino do Ministério das Comunicações após denúncia é a décima troca de ministro do governo Lula; veja lista

2025-04-09