Economia Mais de dois milhões de declarações do Imposto de Renda já foram entregues

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Cerca de 120 mil declarações foram transmitidas no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução)

A Receita Federal informa que até as 17 horas desta quinta-feira (16) foram entregues 2.169.127 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF -2023, ano-base 2022. Somente no Rio Grande do Sul, cerca de 120 mil declarações foram transmitidas.

O prazo de entrega da declaração começou nessa quarta-feira e está previsto para encerrar em 31 de maio. A Receita espera receber entre 38,5 milhões a 39,5 milhões de declarações até o final do período determinado.

No Rio Grande do Sul, a expectativa é de receber entre 2,69 e 2,76 milhões de declarações do imposto de renda até o final de maio.

Estão sendo divulgados, no site da Receita Federal, o número de declarações recebidas por UF ou por município, meio de entrega (PGD, online ou App), e percentual de uso da pré-preenchida, atualizados de hora em hora.

O Estado que enviou o maior número de declarações foi São Paulo, com 655.460 declarações, representando 30,3% do número total, seguido pelo Rio de Janeiro com 192.594 declarações, representando 8,9% do total e depois Minas Gerais com 179.550 declarações, representando 8,29%.

Para o exercício de 2023, ano-calendário de 2022, informa-se que:

– as deduções com dependentes estão limitadas a R$ 2.275,08 por dependente;

– as despesas com educação têm limite individual anual de R$ 3.561,50;

– limite de dedução do desconto simplificado de R$ 16.754,34.

Para constarem na declaração, os dependentes, de qualquer idade, deverão estar inscritos no CPF.

Quem deve declarar

Os cidadãos que ganharam mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano, seja por meio de salário, aposentadoria ou aluguéis. Também precisam declarar quem recebeu mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano, como indenizações trabalhistas ou rendimentos de poupança, por exemplo.

Além disso, também é obrigatório enviar os dados aquelas pessoas que tiveram ganhos com a venda de bens como casas ou carros, adquiriu ou vendeu ações na Bolsa, ganhou mais de R$ 142.798,50 em atividades rurais ou era proprietário de bens que ultrapassavam R$ 300 mil.

Aqueles que passaram a residir no Brasil em qualquer mês do último ano e permaneceram no país até 31 de dezembro, ou venderam um imóvel e compraram outro dentro do prazo de 180 dias, também precisam declarar o imposto.

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física vai até 31 de maio. As restituições serão pagas entre os meses de maio e setembro.

