Rio Grande do Sul Mais de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo é apreendida na Região Central do RS

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Três estabelecimentos comerciais foram fiscalizados em Vila Nova do Sul Foto: MP/Divulgação Três estabelecimentos comerciais foram fiscalizados em Vila Nova do Sul, (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 550 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos em Vila Nova do Sul, na Região Central do RS, durante uma operação da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar do Ministério Público, na quarta-feira (06).

Três estabelecimentos comerciais foram fiscalizados. Os alimentos apreendidos não tinham indicação de procedência, estavam com os prazos de validade vencidos ou armazenados em locais inadequados.

Além do MP, participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Vila Nova do Sul, das secretarias estaduais da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Polícia Civil e da Brigada Militar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul