Brasil Mais de mil cabeças de gado morrem de frio no Mato Grosso do Sul

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

A estimativa é de um prejuízo de cerca de R$ 3 milhões para os produtores rurais. (Foto: Divulgação/Iagro)

Mais de mil cabeças de gado morreram de frio no Mato Grosso do Sul, desde a quarta-feira (14). A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), 1071 animais pereceram. A estimativa do órgão é de que o prejuízo tenha sido de cerca de R$ 3 milhões para os produtores rurais.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostraram que na madrugada desta sexta-feira (16), os termômetros marcaram 11°C em Corumbá (MS), com sensação térmica de 9°C .

Na quinta-feira (15), cerca de 25 bezerros foram encontrados mortos em uma fazenda de Corumbá devido ao frio.

As mortes ocorreram principalmente na região da Nhecolândia, no Pantanal sul-mato-grossense. Equipes da Iagro estão percorrendo as propriedades onde há suspeitas de morte por condições climáticas.

Em Campo Grande, capital do Estado, na quinta-feira (15), foi registrado 7,2ºC, considerada a menor mínima do ano, igualando a quarta-feira (14).

