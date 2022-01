Porto Alegre Mais de R$ 10 milhões são investidos em obras e reformas de serviços de saúde em 2021 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Unidade de Saúde Mato Sampaio foi uma das entregas da Saúde em 2021 Foto: Cristine Rochol/PMPA Unidade de Saúde Mato Sampaio foi uma das entregas da Saúde em 2021. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 2021, a prefeitura implementou melhorias na rede de atenção primária em saúde, com a reforma estrutural e cercamento de seis unidades de saúde em Porto Alegre: Santa Maria, Jenor Jarros, Elizabete, Pitinga, Laranjeiras e Navegantes.

Obras e reformas realizadas em serviços de saúde da rede municipal garantiram mais qualidade e infraestrutura para atendimentos à população. Em abril, a nova Unidade de Saúde Mato Sampaio, no bairro Jardim do Salso, recebeu investimento de R$ 1,3 milhão para o atendimento de mais de quatro mil usuários cadastrados na região.

“Saúde é prioridade, ainda mais nesse momento. Sei o quanto é importante um posto de saúde no bairro. É uma grande vitória para a comunidade da Bom Jesus” , disse o prefeito Sebastião Melo durante a entrega da unidade à comunidade.

Outra obra entregue em março foi a Clínica da Família Campo da Tuca, instalada na avenida Luiz Moschetti, 570, no bairro Coronel Aparício Borges. A estrutura de 898 metros quadrados recebeu investimento de R$ 2,4 milhões em recursos repassados pelo governo estadual e tem como mantenedora a Sociedade Sulina Divina Providência. A nova clínica ampliou a rede de atendimento para oferecer um melhor serviço de saúde a cerca de 15 mil usuários.

Também foram implementadas melhorias nos consultórios odontológicos. Os espaços do Centro de Saúde Modelo, Centro de Especialidades Santa Marta e Unidade de Saúde Bananeiras receberam divisórias fixas, impermeáveis e de fácil limpeza e desinfecção entre as cadeiras de odontologia, garantindo mais segurança nos atendimentos durante a pandemia de Covid-19.

Novo Núcleo de Imunização do IAPI

A nova Central de Armazenamento de Imunobiológicos, instalada no Centro de Saúde IAPI, entrou em operação no dia 20 de maio deste ano. Porto Alegre passou a contar com dois pontos de distribuição, um na Zona Norte e outro na Zona Sul.

O investimento garante mais agilidade no abastecimento dos serviços vacinadores e também na orientação de técnicas em relação às especificidades de cada imunobiológico oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde), por meio do Programa Nacional de Imunizações.

Laboratório de Vigilância Ambiental

Em novembro deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde entregou o novo espaço de auxílio para investigação de doenças como leishmaniose, raiva e febre amarela. O Laboratório da Unidade de Vigilância Ambiental da Diretoria de Vigilância em Saúde serve como estrutura de apoio aos programas da Vigilância Ambiental em Saúde da prefeitura.

Localizado na rua Visconde do Herval, no bairro Menino Deus, o espaço conta com estacionamento, laboratório, sala administrativa, central de material e esterilização, vestiário, almoxarifado, recepção e local de armazenamento de material educativo.

“Foram investimentos importantes para qualificar o serviço em saúde oferecido aos usuários. Em 2022, seguiremos trabalhando para reduzir a espera de pacientes e proporcionar um atendimento cada vez mais humanizado”, finaliza o secretário Mauro Sparta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre