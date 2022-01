Rio Grande do Sul Parque Náutico de Capão da Canoa receberá a inauguração da instalação “TRAVESSIA”

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A instalação foi criada para impactar as pessoas sobre os efeitos do descarte indiscriminado de resíduos no meio ambiente Foto: Divulgação A instalação foi criada para impactar as pessoas sobre os efeitos do descarte indiscriminado de resíduos no meio ambiente. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima sexta-feira (07), a partir das 17h, o Parque Náutico de Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, receberá a inauguração da instalação “TRAVESSIA”.

Desenvolvida pelo Projeto Reciclar em parceria com a Prefeitura de Capão da Canoa, a instalação foi criada para impactar as pessoas sobre os efeitos do descarte indiscriminado de resíduos no meio ambiente, buscando proporcionar uma vivência similar à que os animais marinhos experimentam por conta de tudo que “jogamos fora” e que acaba nas nossas águas e praias.

Para esse fim, foram criadas cortinas de cordas de redes de pesca, paredes de redes e obstáculos feitos com o lixo que podemos encontrar na natureza. As frases da instalação são um convite a pensar na situação que já estamos atravessando, e nas atitudes que precisamos tomar em relação ao futuro que desejamos construir.

Toda a estrutura foi executada com materiais de baixo impacto ambiental: madeira tratada e tingida, iluminação de LED, redes reutilizadas que foram extraídas da nossa orla e doadas pela PATRAM, além dos materiais recicláveis coletados pela ASAGEE – Associação dos Agentes Econômicos Ecológicos de Capão da Canoa.

Além disso, o material reciclável utilizado proveniente da ASAGEE foi totalmente higienizado. A instalação, que começou a ser desenhada como um painel em zigue-zague, foi espelhada para criar um labirinto e acabou formando a silhueta de um peixe quando vista de cima.

Intitulada como Travessia, a instalação ficará exposta permanentemente no Parque Náutico de Capão da Canoa, voltada para a Lagoa dos Quadros. Pela cidade, serão espalhados alguns fardos de resíduos com placas informativas sobre a instalação, convidando à visitação.

A proposta é chamar a atenção para o importante trabalho da ASAGEE que, juntamente com a Prefeitura de Capão da Canoa, fazem um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente em prol do meio ambiente sustentável, e ainda, para que as pessoas participem efetivamente da coleta seletiva e entendam que, definitivamente, reciclar é amar o planeta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul