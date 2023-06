Rio Grande do Sul Mais de trinta mil sementes de maconha são apreendidas na região metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal Foto: Divulgação/PRF Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. (Foto: Divulgação PRF) Foto: Divulgação/PRF

Mais de trinta mil sementes de maconha foram apreendidas e dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (14), na BR 290, no município de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre.

Eles relataram aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fizeram a abordagem na rodovia, que haviam comprado o material na divisa com o Uruguai e levariam para São Paulo.

Durante atividades de policiamento ostensivo, os agentes da PRF abordaram um automóvel que ia em direção à capital gaúcha. Ao conversar com os ocupantes do veículo, o condutor com 30 anos e o passageiro com 43, os policiais perceberam um cheiro diferente dentro da caminhonete. Na revista ao veículo, os PRFs encontraram escondidos no console mais de 30 mil sementes de maconha.

Aos policiais os homens afirmaram que “venderiam nas favelas de São Paulo para plantio dos compradores”.

O passageiro do veículo, que assumiu ser o proprietário das sementes, foi preso por tráfico de drogas e conduzido para a polícia judiciária para registrar o flagrante.

Após, foi encaminhado para o sistema prisional. O condutor foi liberado após o registro pelas autoridades. O veículo e a as sementes de maconha foram apreendidos.

