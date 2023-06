Política Ex-presidente nacional do PTB Roberto Jefferson completa 70 anos de idade preso, isolado e doente

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Com saúde debilitada, ex-deputado está internado em hospital carioca. (Foto: Divulgação)

Homem forte da tropa de choque do governo de Fernando Collor, pivô do escândalo do mensalão e apontado por bolsonaristas como peça-chave na derrota de Jair Bolsonaro nas eleições, Roberto Jefferson faz parte do noticiário político há mais de 50 anos.

Mas o rosário de polêmicas – a mais recentemente delas ocorreu às vésperas do segundo turno, quando foi preso depois de disparar cerca de 20 tiros de fuzil e arremessar granadas em policiais federais – hoje cobra um preço alto do ex-deputado. Ex-presidente do PTB, ele completou 70 anos de vida nessa quarta-feira (14), isolado de familiares, apoiadores e antigos aliados políticos.

Detido para tratamento médico em um hospital no Rio de Janeiro, para onde foi transferido após uma queda no presídio onde cumpria prisão preventiva por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Jefferson voltou ao sistema penitenciário porque, segundo o magistrado, desobedeceu a ordens expressas de se manter longe de dirigentes do PTB e de não mais replicar fake news. O ex-deputado virou um dos flancos bolsonaristas em ataques ao STF e, de acordo com o tribunal, a prisão é “necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal”.

Impedido de receber visitas externas, à exceção do advogado, Jefferson passou o aniversário sozinho, embora um grupo de apoiadores planejasse para uma transmissão ao vivo para “celebrar” a carreira política do ex-deputado, que hoje engrossa a lista de apoiadores de Bolsonaro que se consideram abandonados pelo capitão.

Queda

No início deste mês, Jefferson sofreu uma queda na cela onde está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro (RJ). Segundo relatos, ele bateu a cabeça e precisou ser internado no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, dentro do complexo penitenciário.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediu informações para a administração do presídio sobre o estado de saúde de Jefferson.

O episódio aconteceu na sexta-feira (2) e no sábado (3), a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, encaminhou a documentação médica para Moraes. O STF, então, autorizou a ida de Jefferson para um hospital particular.

Conforme disseram os advogados, a transferência era necessária para que o ex-deputado pudesse realizar exames e recebesse “tratamento médico completo e adequado”.

Segundo a sua assessoria, Roberto Jefferson não consegue comer nem se hidratar e já emagreceu 15 kg.

