Polícia Mais de uma tonelada de peixes sem refrigeração é apreendida na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Os peixes foram apreendidos em Eldorado do Sul e Guaíba Foto: PRF/Divulgação Os peixes foram apreendidos em Eldorado do Sul e Guaíba. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na terça-feira (12), grande quantidade de peixes transportados irregularmente em dois veículos na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quarta-feira (13), durante patrulhamento na BR-290, em Eldorado do Sul, os policiais abordaram uma caminhonete com placas de Laguna (SC), conduzida por um homem de 55 anos. Ao verificarem o compartimento de carga, encontraram mais de 450 quilos de peixes sem refrigeração nem gelo e com más condições de higiene.

O motorista não apresentou nenhum documento de procedência dos peixes e informou que saiu de Rio Grande, no Sul do RS, com destino a Santa Catarina, onde a mercadoria seria comercializada.

Na segunda ocorrência, durante fiscalização na BR-116, em Guaíba, os policiais abordaram um furgão com placas de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, conduzido por um homem de 25 anos. No veículo, também havia um passageiro de 22 anos. Os agentes encontraram mais de 700 quilos de peixes no compartimento de carga, também sem refrigeração nem gelo.

O motorista informou que saiu de Rio Grande com destino a Novo Hamburgo e não comprovou a origem do alimento. Os envolvidos no transporte irregular foram conduzidos para uma delegacia.

