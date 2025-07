Mundo Mais difícil que levar um homem a Marte: Elon Musk pode realmente criar um terceiro partido nos Estados Unidos? Entenda

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Construir uma nova sigla política para rivalizar com democratas e republicanos é extremamente complicado. E caro. (Foto: Reprodução)

Lançar um novo partido político nacional nos Estados Unidos pode ser mais difícil do que enviar um homem a Marte. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que no ano passado foi o maior doador político conhecido do país, agora diz que está tentando fazer ambos.

Mas, enquanto o esforço para alcançar a viagem interplanetária tenha avançado lentamente por mais de 20 anos, as últimas décadas da política americana estão cheias de tentativas frustradas de romper o sistema bipartidário.

Ainda resta saber o quão sério Musk está em relação ao novo projeto político, e se ele vai evoluir de devaneios em sua plataforma de mídia social para um fato da vida real. Embora ele tenha declarado no sábado que “Hoje, o Partido América está formado”, até agora ele ainda não o registrou na Comissão Eleitoral Federal.

Como em muitas de suas proclamações em formato de tuíte, os planos de Musk para o novo partido são opacos. Suas conversas privadas sobre o assunto até agora têm sido conceituais e não focadas nos detalhes do que seria necessário para concretizá-lo, segundo duas pessoas informadas sobre o assunto. Alguns conselheiros de Musk que também participaram dessas primeiras conversas, porém, parecem mais focados nesses detalhes e estão solicitando mais feedback de especialistas, segundo uma dessas pessoas.

Os conselheiros indicaram em particular que planejam usar um super PAC para organizar o apoio inicial ao novo partido antes que ele seja formalmente estabelecido, de acordo com uma das pessoas informadas.

Musk disse que o Partido América seria uma nova entidade e teria o objetivo de romper o domínio dos dois grandes partidos sobre o governo federal.

Caso ele eventualmente se canse da ideia, não seria a primeira vez que ele faz uma grande declaração em uma publicação no X para depois recuar ou deixá-la morrer enquanto parte para outra empreitada. Ainda assim, algumas ideias que começaram como piadas — como sua compra inicial de ações do até então Twitter — acabaram se tornando investimentos que mudaram o mundo.

Pesquisas de opinião pública há muito mostram que os americanos desejam uma opção além dos dois principais partidos políticos, embora candidatos de terceiros partidos raramente tenham bom desempenho em eleições.

Se Musk fizer um investimento sustentado em seu projeto do Partido América — seja em termos financeiros ou gastando seu capital político — ele enfrentará obstáculos difíceis. Aqui estão alguns.

Regras

Musk se gabou no domingo de que seu plano para transformar radicalmente a democracia americana não seria difícil — sugerindo que ele dedicou pouco tempo para estudar as leis estaduais de acesso às cédulas eleitorais e as leis federais de financiamento de campanha.

Candidatos ao Congresso por um partido teórico novo enfrentam um sistema labiríntico de exigências de assinaturas que variam de estado para estado. As leis mais restritivas são na Geórgia, onde candidatos fora dos dois principais partidos devem reunir 27 mil assinaturas de seu distrito.

Até o nome Partido América pode atrapalhar Musk. O estado de Nova York, por exemplo, tem uma lei que proíbe a palavra American — ou qualquer variante dela — de estar na cédula como parte do nome de um partido, segundo o Election Law Blog.

Qualificar uma lista de 435 candidatos à Câmara, caso Musk leve sua ideia para o nível nacional, exigiria cerca de três vezes mais assinaturas de petição do que colocar um candidato presidencial na cédula em todos os estados, e poderia custar mais de US$ 50 milhões só na coleta de assinaturas, de acordo com Richard Winger, editor do Ballot Access News, que monitora as leis eleitorais desde 1985.

Exigência

Ainda não está claro quem Musk designaria para montar um novo partido em seu nome. Algumas pessoas próximas aos conselheiros republicanos de Musk estão preocupadas em particular com as perspectivas de carreira desses conselheiros caso eles se liguem a um esforço anti-Trump.

O presidente americano tem punido consultores republicanos que se juntaram ou mesmo tiveram uma ligação tênue com seus opositores. A Casa Branca, nos últimos dias, tem monitorado de perto os operadores aliados de Musk, disse uma pessoa informada.

Isso poderia deixar Musk dependente, ao menos em parte, dos tipos mercenários que povoam o mundo dos partidos menores e campanhas de acesso às cédulas, e que podem estar dispostos a sofrer danos reputacionais junto aos republicanos nacionais se o pagamento for suficientemente alto. (Com informações do The New York Times)

