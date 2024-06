Rio Grande do Sul Mais duas linhas do transporte coletivo foram retomadas em Canoas

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

As linhas Mathias Velho e Florianópolis estão com operação especial. (Foto: Juliana Reis/PMC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Canoas, mais duas linhas do transporte público coletivo do lado Oeste — Mathias Velho e Florianópolis — foram retomadas nessa segunda-feira (3). Segundo a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM), elas operam de forma parcial no itinerário e com operação especial, de hora em hora.

Na linha Mathias Velho, o terminal, que antes ficava na Rua Martin Luther King, agora está momentaneamente na rua São Sepé. Os ônibus da empresa Sociedade de Ônibus Gaúcha (Sogal) ainda estão impossibilitados de acessar o ponto anterior. O passe livre nas linhas municipais permanece em vigor.

Dúvidas sobre os itinerários e horários das linhas da Sogal podem ser esclarecidas pelo telefone (51) 3472-6233 ou pelo site (www.sogal.com.br). Atrasos e outros assuntos podem ser comunicados para a Diretoria de Transportes pelo WhatsApp (51) 99365-9452 ou pelo telefone (51) 3425-7637.

Linhas

* Mathias Velho: terminal junto à Escola Thiago Würth, Avenida Rio Grande do Sul, ruas Amazonas e Mato Grosso, Avenida Guilherme Shell, Pedro Weingartner, Avenida Vitor Barreto (Golden Center), Rua Mathias Velho, volta para Avenida Guilherme Shell, Estação Mathias Velho, Rua Padre Reus, Rua Amazonas, Avenida Rio Grande do Sul e terminal Escola Thiago Wurth.

* Florianópolis: Terminal São Sepé, Rua Florianópolis, Av. Guilherme Shell, desnível Pedro Weingartner, Avenida Vitor Barreto (Golden Center), Rua Mathias Velho, Rua Dr. Barcelos, Rua Florianópolis e terminal São Sepé.

Operação Limpeza

A Operação Limpeza já avançou em todos os bairros do lado Oeste de Canoas, nos pontos onde as águas recuaram. Até o último sábado (1º) foram retirados das ruas da cidade 4.696 cargas de resíduos de casas atingidas pela enchente. Atualmente, ocorrem também trabalhos de varrição das ruas onde já foi realizada a coleta de resíduos pelos caminhões. Após este trabalho, as mesmas localidades receberão o serviço de lavagem.

Os moradores que tiverem móveis, eletrodomésticos e outros itens danificados pelas enchentes devem deixá-los em frente às suas casas para que os caminhões façam a retirada. Para intensificar o serviço, a prefeitura fez a locação emergencial de 40 retroescavadeiras, 120 caminhões caçamba basculantes, dez caminhões garra, duas motoniveladoras e quatro pás carregadeiras pelo prazo de 90 dias.

Doações

As Centrais de Doação em funcionamento no município de Canoas terão novo horário de atendimento a partir desta terça-feira (4). O expediente será das 8h às 18h, diariamente.

A mudança se dá em razão de que o movimento das centrais vem diminuindo a cada semana, e a maior parte das pessoas procuram os serviços até o fim do dia.

