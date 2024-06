Rio Grande do Sul Especialistas da Holanda chegam nesta quarta a Porto Alegre para tratar das inundações que afetam a capital

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Os Países Baixos são reconhecidos globalmente por sua expertise em engenharia hidráulica e inovações na gestão da água. (Foto: Reprodução)

Uma comitiva de especialistas da Holanda desembarca no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (5) para tratar das recentes inundações que atingiram a capital gaúcha. A agenda técnica foi solicitada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre.

Os especialistas holandeses integram o programa Redução de Risco de Desastres (Disaster Risk Reduction-DRRS), com sede em Haia, vinculado à Agência Empresarial Holandesa (Netherlands Enterprise Agency-RVO). O DRRS atua na prevenção e mitigação dos impactos de desastres relacionados à água e ao clima em todo o mundo, aumentando a resiliência das áreas e populações afetadas.

O objetivo é realizar um levantamento de informações, diagnóstico da situação causada pelas enchentes e discutir modelos de ação. A agenda em Porto Alegre também inclui encontros com a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Rio Grande do Sul.

As ações estão sendo coordenadas no Brasil pela Rede Diplomática e Econômica Holandesa no Brasil, através da Embaixada, do Consulado Geral de São Paulo e do Escritório Holandês de Negócios na Região Sul do Brasil (NBSO Porto Alegre).

Os Países Baixos são reconhecidos globalmente por sua expertise em engenharia hidráulica e inovações na gestão da água. A inteligência técnica e as ações controladas desempenham um papel fundamental na garantia da segurança hídrica em um país que tem grande parte do seu território abaixo do nível do mar.

Visita anterior

Em março, a prefeitura de Porto Alegre recebeu uma comitiva da Holanda que estava de passagem pelo Estado com o objetivo de, além de estreitar as relações com o Brasil, discutir planos de redução de riscos de alagamentos, como os que haviam ocorrido no ano passado, principalmente na região das Ilhas.

De acordo com a embaixadora adjunta do Reino dos Países Baixos no Brasil e Ministra Pleniponária do Departamento Econômico da Holanda no Brasil, Afke Mulder, o país europeu tem interesse em contribuir com o desenvolvimento de soluções para a Capital. Um exemplo de trabalho já realizado no Brasil foi a drenagem de Recife, a capital pernambucana. À época, foi dito que a prefeitura de Porto Alegre ainda iria discutir o tipo de parceria com o país europeu.

Participaram da reunião de março também o diretor do Dmae, Maurício Loss, que estava com viagem marcada para Holanda para conhecer o sistema de drenagem, além de secretários e assistentes do governo.

