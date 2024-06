Rio Grande do Sul Auxílio Reconstrução: mais 37 mil famílias podem receber R$ 5,1 mil nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











São 369 municípios gaúchos habilitados para receberem o benefício. Foto: Joaquim Moura/Secom/PR São 369 municípios gaúchos habilitados para receberem o benefício. (Foto: Joaquim Moura/Secom/PR) Foto: Joaquim Moura/Secom/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Das 47.584 famílias da segunda remessa do Auxílio Reconstrução, 37.663 confirmaram os dados cadastrados pelas prefeituras e vão receber o benefício de R$ 5,1 mil.

Os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (4). Até o momento, 92.176 famílias foram aprovadas nas duas remessas do auxílio e 38.244, da primeira, estão com o dinheiro na conta. São 369 municípios gaúchos habilitados para receberem o benefício.

“É orientação do presidente Lula que estejamos ao lado dos municípios, do governo do estado e, sobretudo, das pessoas neste momento de dificuldade para auxiliar no acesso ao recurso o mais rápido possível. As famílias precisam retomar suas vidas”, afirma o chefe da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, ministro Paulo Pimenta.

Podem receber o auxílio, famílias residentes em área que foi integral ou parcialmente inundada ou danificada pelas enxurradas ou deslizamentos ocorridos no Rio Grande do Sul, de município que teve situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida pelo governo federal até o dia 15 de maio.

A pessoa identificada como responsável familiar no cadastro realizado junto à prefeitura do município onde reside deverá acessar o sistema do Auxílio Reconstrução com sua conta Gov.br e clicar na aba “Sou cidadão”. Caso haja algum erro no cadastro, é necessário informar a prefeitura para que os dados sejam corrigidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/auxilio-reconstrucao-mais-37-mil-familias-vao-receber-r-51-mil-nesta-terca-feira/

Auxílio Reconstrução: mais 37 mil famílias podem receber R$ 5,1 mil nesta terça-feira

2024-06-03