Brasil Mais Médicos: 70% dos profissionais selecionados no primeiro edital já se apresentaram aos municípios

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

A expectativa do governo é que até o fim deste ano, 28 mil profissionais do Mais Médicos estejam atuando em todo o país Foto: Agência Brasil

Entre os médicos selecionados no primeiro edital do programa Mais Médicos, cerca de 70% já confirmaram interesse na vaga para a qual foram indicados e se apresentaram aos municípios.

O número representa 4.107 profissionais que irão atuar na Atenção Primária à Saúde em todas as regiões do Brasil. No primeiro edital desde a retomada do programa pelo Governo Federal, foram oferecidas 5.968 vagas para garantir o acesso à saúde, principalmente nos locais menos atendidos do país. A maior parte dos profissionais está concentrada na região Norte.

O edital bateu recorde de inscrições, com mais de 34 mil profissionais com intenção de atuar no programa. Conforme dados divulgados pelo governo federal, 57% deles médicos brasileiros com registro no Brasil.

Todas as vagas ocupadas na 1ª chamada foram preenchidas por profissionais do Perfil 1 e 2. O perfil 1 engloba médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Já o perfil 2 é composto por médicos brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.

“Reformulado e fortalecido, o programa cumpre um papel fundamental e estratégico para o SUS ao levar e formar profissionais especialistas e resolutivos para a Atenção Primária brasileira”, afirma o secretário da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes.

Segunda chamada

Para o preenchimento das vagas remanescentes, o Ministério da Saúde divulgou os profissionais selecionados para a 2ª chamada do edital. A lista dos médicos classificados, considerando 1,4 mil vagas remanescentes até 27 de junho, foi divulgada no site do Mais Médicos.

São 941 médicos do Perfil 1 e 96 do Perfil 2. Os profissionais devem se apresentar nos municípios entre os dias 3 e 14 de julho. Nesta quarta-feira (5), será publicada a lista complementar dos classificados para a 2ª chamada, com as vagas remanescentes até 30 de junho.

A expectativa do governo é que até o fim deste ano, 28 mil profissionais do Mais Médicos estejam atuando em todo o país, especialmente em áreas de extrema pobreza.

