Porto Alegre Mais quatro canchas esportivas são liberadas na orla do Guaíba em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Ao menos 18 das 29 canchas do "Trecho 3" já podem ser utilizadas pelo público. (Foto: Júlio Ferreira/Arquivo PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre liberou ao público mais quatro quadras esportivas do chamado “Trecho 3” da orça do Guaíba, no bairro Praia de Belas. Danificadas pelas enchentes de maio, as canchas novamente acessíveis se destinam às modalidades de futebol society número 8 (grama sintética), vôlei, futevôlei e beach tennis (base de areia).

Para a utilização desses espaços, que é gratuita, exige-se a reserva de horário por meio dos aplicativos “156+POA” ou whatsapp (51-3433-0156). Dúvidas podem ser esclarecidas no site prefeitura.poa.br.

O sinal-verde foi dado após testes biológicos demonstrarem que tais áreas estão novamente aptas ao uso. Também foram providenciados reparos pela administração municipal. Com a medida, 18 das 29 quadras do “Trecho 3” já recebem atividades regulares. Estão previstas novas liberações para as próximas semanas.

Quadras liberadas

– 4 infantis.

– 4 de concreto (basquete, poliesportiva, tênis e patins).

– 5 de grama sintética de (futebol society).

– 3 de areia (beach tennis/vôlei/futevôlei).

Outras estruturas

– Pista de skate.

– Pista de patinação.

– Ciclovia.

– Pista de caminhada.

– 2 academias ao ar-livre.

– 2 playgrounds.

(Marcello Campos)

