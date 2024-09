Inter Fora de casa, Inter vence o Juventude por 3 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Colorado subiu para o décimo lugar na tabela, com 32 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu o Juventude por 3 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O resultado fez o time de Roger Machado subir uma posição na tabela, passando ao 10º lugar, com 32 pontos. Já a equipe da Serra caiu para 14º, com 28 pontos. O Colorado voltará a campo dia 11, no Beira-Rio, contra o vice-líder Fortaleza.

A partida começou com uma disputa equilibrada. O Juventude tentou levar perigo à meta do Inter e chegou próximo de marcar, com Lucas Barbosa. Em resposta, o Colorado também investiu no ataque e teve a primeira grande chance com Rômulo, que finalizou de fora da área mas a bola carimbou a trave.

Aos 30″, bem posicionado, Borré aproveitou uma bola levantada na área e cabeceou, estufando as redes para o Inter. Já o segundo gol colorado saiu 4 minutos depois, após bela jogada de Thiago Maia, que cruzou para Gabriel Carvalho apenas empurrar para o gol.

Antes do intervalo, o Juventude teve uma baixa importante. Rodrigo Sam foi expulso nos momentos finais da etapa inicial, após dividida perigosa, deixando o Verdão com um a menos.

Segundo tempo

No segundo tempo, a defesa do Ju sentiu a desvantagem numérica e não conseguiu segurar o sistema ofensivo do Colorado. Na altura dos 59′, após troca de passes, Bernabei chutou cruzado e marcou o terceiro gol do Internacional.

Atrás no placar, o Juventude recuou para evitar novos tentos dos adversários, enquanto o Inter não deixava de pressionar. Quando o jogo caminhava para o final, o Ju voltou a criar jogadas ofensivas e conseguiu diminuir a diferença no placar. Aos 47′, em contra-ataque, Luís Oyama marcou o único gol do alviverde.

Com o resultado, o Inter chegou ao terceiro jogo sem perder, com duas vitórias e um empate na sequência.

Protesto

Antes da partida começar, a torcida do Juventude protestou contra Roger Machado, que em julho deixou o Alviverde para assinar com o Inter. O técnico foi recebido nesse domingo no Alfredo Jaconi com vaias, xingamentos e notas falsas arremessadas ao gramado. Algumas cédulas eram de “3 Reais”, enquanto outras tinham os dizeres “100 Caráter” junto a uma estampa do rosto do treinador.

Ficha técnica

– Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Jadson, Dudu Vieira (Oyama) e Jean Carlos (Yan Souto); Erick Farias (Diego Gonçalves), Ronie Carrillo (Marcelinho) e Lucas Barbosa (Edson Carioca). Técnico: Jair Ventura.

– Inter: Rochet; Bruno Gomes (Nathan), Vitão, Igor Gomes e Bernabéi; Rômulo e Thiago Maia (Bruno Henrique); Bruno Tabata (Alan Patrick), Gabriel Carvalho e Wesley (Gustavo Prado); Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE), com assistência de Renan Aguiar Da Costa (CE) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO). VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/vitoria-colorada-10/

Fora de casa, Inter vence o Juventude por 3 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

2024-09-01