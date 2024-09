Esporte Na volta à Arena, Grêmio perde de virada para o Atlético-MG pelo Brasileirão

1 de setembro de 2024

Time gaúcho perdeu para a equipe mineira de virada, nos acréscimos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Jogando novamente em casa após quatro meses, o Grêmio perdeu de virada por 3 a 2 para o Atlético-MG, nesse domingo (1º), pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor desperdiçou a chance de ingressar na primeira metade da tabela e caiu para 15ª colocação, com 27 pontos. A equipe gaúcha voltará a campo no dia 15, para duelo contra o Bragantino-SP, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Com três minutos de jogo, Braithwaite aproveitou o passe errado de Bernard e partiu para cima da marcação. Pela ponta direita, o dinamarquês meteu a bola por entre as pernas de Alonso, invadiu a área e chutou na saída de Everson e a bola explodiu em Battaglia.

Melhor nos primeiros minutos de jogo, o Tricolor chegou mais uma vez. Aos oito, Monsalve aproveitou a sobra da bola área, passou pelo goleiro Everson e, na finalização, o arqueiro do galo conseguiu se recuperar e impediu o primeiro gol Tricolor. No minuto seguinte, Kannemann apareceu no campo de ataque e bateu colocado. A bola tinha endereço e entraria no ângulo, mas Everson ficou com ela.

Aos 14 minutos, no primeiro ataque do Atlético-MG, Marchesín contou com a trave para impedir o gol. Gustavo Scarpa cruzou para Bernard, que pegou de primeira e carimbou o poste. Cinco minutos depois, Deyverson tomou a frente de Gustavo Martins e o zagueiro gremista puxou o atacante do Galo, de maneira rigorosa, o árbitro Raphael Claus expulsou o atleta do Grêmio.

Depois de quatro meses sem a rede balançar e a torcida soltar o grito de gol, aos 32 minutos, Braithwaite fez a Arena ficar em êxtase. Na cobrança de escanteio de Cristaldo, Kannemann desviou no primeiro poste e ficou para o dinamarquês, livre na pequena área, soltar o pé e vencer Everson. 1 a 0.

No momento que o Galo ensaiava uma pressão, o Tricolor resistiu às ofensivas e, na reta final do primeiro tempo, mais um gringo balançou a rede. Aos 41, Soteldo disparou pela ponta esquerda, driblou o marcador e cruzou para Cristaldo, que cabeceou e acertou a trave. Com o goleiro vencido no chão, o argentino aproveitou o rebote e completou pro fundo do gol.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, o Grêmio seguiu levando perigo e, em três oportunidades, quase marcou o terceiro gol antes dos 10 minutos. Aos cinco, Monsalve recebeu de Soteldo e mandou por cima do gol. Aos sete, Battaglia recuou e Everson errou o domínio e a bola passou perto de entrar, mas saiu para escanteio. Na cobrança, Braithwaite cabeceou na trave.

Aos 14 minutos, as primeiras duas mudanças no Grêmio. O técnico Renato Portaluppi promoveu as entradas de Natã e Edenilson nos lugares de Braithwaite e Monsalve. Atrás do placar e com um jogador a mais, o Galo passou a atacar no segundo tempo. Aos 27 minutos, Palacios foi derrubado na área por João Pedro e a arbitragem marcou pênalti. Gustavo Scarpa cobrou no alto e no centro do gol para descontar o placar.

Logo após o gol, Renato mexeu mais uma vez. Cristaldo saiu para entrada de Nathan Fernandes. A pressão adversária seguida, enquanto Grêmio se defendia. Aos 44, Geromel e Ronald entraram nos lugares de Nathan Fernandes e Dodi. Em cobrança de falta na ponta esquerda da área, Palacios mandou no ângulo e Marchesín voou para espalmar.

Nos acréscimos da partida, o árbitro Raphael Claus marcou novo pênalti para o Atlético-MG. Alan Kardec cabeceou no braço de João Pedro e o juiz apitou. Palacios cobrou e empatou o jogo. No último instante do jogo, Arana chutou forte, Marchesín espalmou e Vargas marcou o terceiro.

Ficha técnica

– Grêmio: Agustín Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann, Reinaldo; Dodi (Ronald), Villasanti (C), Miguel Monsalve (Edenílson), Franco Cristaldo (Nathan Fernandes, substituído por Pedro Geromel); Yeferson Soteldo, Martin Braithwaite (Natã). Técnico: Renato Gaúcho

– Atlético-MG: Everson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio (Eduardo Vargas), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Alan Kardec), Fausto Vera (Brahian Palacios); Deyverson (Cadu) e Bernard (Rubens). Técnico: Gabriel Milito.

– Arbitragem: Raphael Claus, com assistência de Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini. VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira.

