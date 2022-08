Mundo Mais quatro navios de grãos deixam portos da Ucrânia neste domingo

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Acordo entre governos russo e ucraniano, intermediado pela ONU, permitiu a liberação das embarcações, carregadas com 160 mil toneladas de alimentos Foto: Reprodução Acordo entre governos russo e ucraniano, intermediado pela ONU, permitiu a liberação das embarcações, carregadas com 160 mil toneladas de alimentos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Quatro navios transportando alimentos ucranianos partiram de portos da Ucrânia no Mar Negro neste domingo (07) como parte de um acordo para desbloquear as exportações marítimas do país, disseram autoridades do país.

As quatro embarcações foram carregados com mais de 160.000 toneladas de milho e outros alimentos. A retomada das exportações de grãos está sendo supervisionada por um JCC (Centro de Coordenação Conjunta) em Istambul, na Turquia, onde estão trabalhando funcionários russos, ucranianos, turcos e da ONU (Organização das Nações Unidas).

A ONU e a Turquia intermediaram o acordo no mês passado, após alertas da Organização sobre possíveis surtos de fome em partes do mundo devido à interrupção nos embarques de grãos da Ucrânia, que reduziram a oferta e elevaram os preços.

Antes da invasão, a Rússia e a Ucrânia juntas representavam quase um terço das exportações globais de trigo. O JCC disse na noite de sábado (06) que autorizou a saída de um total de cinco novos navios pelo corredor do Mar Negro: quatro saindo de Chornomorsk e Odessa transportando 161.084 toneladas métricas de alimentos e um de entrada. Na semana passada, quatro embarcações deixaram a Ucrânia sob o acordo.

