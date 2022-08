Mundo Primeiro presidente de esquerda da Colômbia, Gustavo Petro toma posse neste domingo

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Gustavo Petro e Francia Márquez comemoram eleição como presidente e vice-presidente da Colômbia Foto: Reprodução Gustavo Petro e Francia Márquez comemoram eleição como presidente e vice-presidente da Colômbia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, toma posse neste domingo (07) e entra na história como o primeiro líder de esquerda a governar o país. A gestão de Petro na Presidência segue até 2026.

Com 50,44% dos votos, o equivalente a 11.281.013 milhões de votos, Gustavo Petro foi eleito no segundo turno das eleições em 19 de junho, vencendo o empresário Rodolfo Hernández, então candidato populista de direita.

No mesmo dia da posse, o presidente Iván Duque encerra seu mandato e se despede da Casa de Nariño, sede do governo da República da Colômbia. Ter a cerimônia de posse do novo presidente no dia 7 de agosto é uma tradição na Colômbia. Nesta data, comemora-se a Batalha de Boyacá, um dos principais momentos fundadores da Colômbia desde a campanha de independência, concluída em 1819.

Como será a cerimônia de posse na Colômbia?

O ato cerimonial reúne vários momentos importantes na posse do presidente na Colômbia. Começa com o hino nacional, mas seu elemento central é o juramento do novo presidente.

O presidente eleito na Colômbia deve tomar posse perante o Congresso da República e recitar: “Juro por Deus e prometo ao povo cumprir fielmente a Constituição e as leis da Colômbia”, conforme estabelecido pela Constituição.

A carta política alerta ainda que, se por algum motivo o presidente não puder prestar juramento no Congresso, “o fará perante o Supremo Tribunal de Justiça ou, na sua falta, perante duas testemunhas”.

Após o juramento, a faixa presidencial é imposta e o vice-presidente, neste caso a vice-presidente Francia Márquez, é empossada. O evento, tradicionalmente realizado na Plaza de Bolívar, em Bogotá, também inclui um discurso do presidente do Congresso e do presidente eleito, que costumam ser longos devido ao tempo que marcam.

Perfil

Líder da esquerda, Petro é reconhecido como ex-membro do grupo de guerrilha M-19 (Movimento 19 de Abril), desmobilizado nos anos 1990. O passado como militante tornou a vida pública do primeiro colocado polêmica.

Nascido no município de Ciénaga de Oro, no departamento de Córdoba, na costa caribenha, em 1960, entrou para a vida pública ainda jovem, aos 21 anos, como conselheiro municipal, uma espécie de vereador. Foi nessa época também que se aproximou do M-19.

A eleição deste ano foi a terceira tentativa de Petro de ocupar a cadeira presidencial. Antes, o candidato foi senador e prefeito da capital colombiana, Bogotá.

O programa do Pacto Histórico encabeçado por Petro — que se define como um esquerdista “progressista” em um país altamente tradicional e de direita — levanta a necessidade de reformas profundas em áreas tão diversas como o modelo econômico e o funcionamento das Forças Armadas.

Ele traz propostas diversificadas na economia, na segurança, na igualdade de gênero e no meio ambiente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo