Esporte Com show de Neymar e bicicleta de Messi, PSG vence por 5 a 0 na primeira rodada do Campeonato Francês

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Jogador brasileiro homenageou o humorista Jô Soares, falecido na sexta-feira. (Foto: Divulgação/PSG)

O Paris Saint-Germain (PSG) abriu neste sábado (6) a sua participação no Campeonato Francês de 2022 com uma goleada de 5 a 0 sobre o Clermont, fora de casa. Os destaques da partida foram o argentino Lionel Messi, que estufou duas vezes a rede adversária (com direito a bicicleta) e o brasileiro Neymar, com um gol e homenagem ao humorista Jô Soares, falecido no dia anterior.

O camisa 10 levou apenas 9 minutos para abrir o placar. Na comemoração, apontou para o céu e depois fez um gesto de beijo, alusivo ao famoso bordão (“Beijo do Gordo!”) utilizado por Jô em seu programa televisivo de entrevistas – que em duas edições (2010 e 2013) teve o próprio craque entre as atrações.

Ainda na etapa inicial, ele colaborou com duas assistências precisas para o lateral Hakimi e o zagueiro Marquinhos completarem o placar.

Já no segundo tempo, a equipe sob o comando de Christophe Galtier optou por administrar o resultado durante a maior parte do tempo.

Tal postura, aliás, não impediu a equope de chegar aos cinco gols, pelos pés de Messi: primeiro aproveitando passe de Neymar para chutar a gol e depois, aos 41 minutos, dominando no peito uma bola lançada por Paredes e surpreendeu o goleiro com uma bicicleta.

Quem também brilhou foi o português Vitinha, recém-contratado do Porto. O meia não sentiu a pressão e jogou muito bem, até ser substituído na metade do segundo tempo.

O técnico do PSG ainda usou Sergio Ramos como titular, formando um trio de zaga com Marquinhos e Kimpembe, o que deve ser tendência da nova configuração da equipe parisiense na temporada.

Com o resultado, o PSG soma seus primeiros três pontos na Liga francesa e assume a liderança isolada, por causa do saldo de gols. Já o Clermont ocupa a lanterna, pelo mesmo critério. O time de Messi e Neymar voltará a campo no próximo sábado (13), contra o Montpellier.

Ficha técnica

– Clermont: Diaw; Seidu, Wieteska, Ogier e Neto Borges; Gonalons (Baiye), Gastien e Saracevic (Magnin); Allevinah (Dossou), Rashani (Khaoui) e Andric. Técnico: Pascal Gastien.

– PSG: Donnarumma; Sergio Ramos (Mukiele), Marquinhos e Kimpembe; Hakimi, Verratti (Zaire-Emery), Vitinha (Paredes) e Nuno Mendes (Bernat); Neymar, Messi e Sarabia (Ekitike). Técnico: Christophe Galtier.

