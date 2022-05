Porto Alegre Mais sete linhas passam a circular sem cobradores em Porto Alegre a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Redução chega a 10% do quadro de cobradores na Capital. Previsão é atingir 25% até o fim do ano. Foto: Cesar Lopes/PMPA Redução chega a 10% do quadro de cobradores na Capital. Previsão é atingir 25% até o fim do ano. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (9), mais sete linhas passam a circular sem exigência de cobradores em Porto Alegre: M-10, M-68, M-79, M-21, M-31, M-52, M-98. Os passageiros podem emitir seu cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque, segundo a prefeitura da Capital.

Estas sete linhas circulam na madrugada e foram reativadas. Durante a semana, o sistema também recebe o reforço de mais de 100 viagens.

A medida, publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta sexta-feira (6), segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem. Com isso, a redução chega a 10,11% do quadro de cobradores – a previsão é atingir 25% até o fim deste ano.

Em relação ao número de linhas, das 249 que circulam na Capital, 20% já não têm obrigatoriedade de cobradores na tripulação, informa a prefeitura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre