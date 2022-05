Rio Grande do Sul Polícia Federal apreende 136 quilos de cocaína escondida em navio estrangeiro no Porto de Rio Grande

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Embarcação tem bandeira das Ilhas Marshall, veio da Argentina e teria como destino a Espanha. Foto: PF/Divulgação Embarcação tem bandeira das Ilhas Marshall, veio da Argentina e teria como destino a Espanha. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) apreendeu, neste sábado (7), 136 quilos de cocaína em um navio que estava atracado em um terminal do Porto de Rio Grande, no Sul do Estado. A embarcação veio da Argentina e teria como destino o Porto de Las Palmas, na Espanha. De acordo com a PF, a droga teria sido colocada no navio por mergulhadores.

As diligências iniciaram durante a madrugada de sábado, após a Polícia Federal receber informações de que dois mergulhadores haviam sido avistados nas proximidades da embarcação.

Com o apoio da Marinha do Brasil, a droga foi localizada submersa, em um compartimento do casco do navio, abaixo da linha d’água, tecnicamente chamado de “caixa de mar”, acondicionada em bolsas.

A Polícia Federal segue em diligências para identificar os envolvidos e instaurou inquérito para apurar as demais circunstâncias do fato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul