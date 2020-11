Rio Grande do Sul Mais três estações rodoviárias localizadas no interior do RS serão concedidas à iniciativa privada

14 de novembro de 2020

As rodoviárias localizam-se em Não-Me-Toque, Charqueadas e São Paulo das Missões

As estações rodoviárias dos municípios gaúchos de Não-Me-Toque, Charqueadas e São Paulo das Missões serão concedidas à iniciativa privada na quinta-feira (19).

A Celic (Subsecretaria Central de Licitações), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul, realizará os certames.

Entre segunda (16) e sexta (20), também haverá licitações do governo do Estado para registros de preços para diversos produtos e contratação de serviços. A lista completa dos processos licitatórios da Celic pode ser consultada no site www.celic.rs.gov.br.

