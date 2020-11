Rio Grande do Sul Detran-RS abre mais 425 vagas semanais de provas teóricas para a carteira de habilitação

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Nesta segunda-feira (16), o Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) abre mais uma sala temporária de provas em Porto Alegre para atender a demanda represada de exames teóricos em razão da pandemia de coronavírus.

O espaço, localizado no prédio da Secretaria da Segurança Pública (rua Voluntários da Pátria, 1.358, 5° andar), oferecerá 425 vagas semanais para candidatos de primeira habilitação e reciclagem da Região Metropolitana.

Serão cinco turmas diárias na nova sala, cada uma com 17 vagas. Os horários das provas serão semelhantes aos da primeira sala temporária, que desde 14 de outubro funciona no auditório do mesmo prédio. O início das provas será às 8h35min, 10h05min, 13h05min, 14h35min e 16h05min.

As 425 vagas se somam às 750 abertas na primeira sala temporária e às 210 do Centro Administrativo do Estado, totalizando 1.385 mil vagas semanais para Porto Alegre e Região Metropolitana. Número próximo ao oferecido no Centro Administrativo no período pré-pandemia (1.660). As duas salas temporárias funcionarão até 18 de dezembro.

Orientações aos candidatos

O Detran-RS alerta que os candidatos devem chegar com 30 minutos de antecedência. É obrigatória a apresentação de documento de identificação e etiqueta do exame para o acesso ao prédio. As provas serão realizadas na modalidade impressa e, para a proteção de todos, o candidato deverá levar sua própria caneta. O uso de máscara é obrigatório em todo o complexo da Secretaria da Segurança Pública.

