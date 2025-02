Brasil Mais um avião de pequeno porte cai no Brasil e duas pessoas morrem

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Imagens mostram destroços de avião que caiu em Quadra, no interior de SP. (Foto: Reprodução)

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de canavial do município de Quadra, em São Paulo, na manhã desse sábado (15). A Defesa Civil municipal confirmou a morte de dois tripulantes. As vítimas são Nelson Jose Ponzoni, de 77 anos, e Vivien Neide Barbosa Bonafer Ponzoni, de 74. Eles eram casados e moravam em São Paulo.

A aeronave de matrícula PU-MSM estava registrada no nome de Ponzoni, que era piloto e conhecido no ramo da aviação. O avião era um monomotor modelo CT-U. Fabricado em 1999, tinha capacidade para duas pessoas e peso máximo de 458 kg. Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), estava regularizada e autorizada para voos diurnos.

De acordo com a Defesa Civil, a aeronave particular decolou do Clube de Voo Aeroquadra para realizar um voo pela região e pousar no mesmo local de partida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 11h37 e cinco viaturas foram deslocadas para o atendimento. Após o acidente, a aeronave pegou fogo.

As duas vítimas foram encontradas carbonizadas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil de São Paulo informou que a queda de “uma aeronave de asa-fixa” ocorreu em um canavial, localizado na Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, s/n – Guarapó.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para realizar a “ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PU-MSM”.

Segundo o Cenipa, “os profissionais ficam responsáveis pela coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, e pelo levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

A conclusão dessa investigação, segundo o órgão, ocorrerá “no menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”.

Aumento de acidentes

No último dia 7, outro avião de pequeno porte caiu e também deixou duas vítimas fatais. O acidente aconteceu na cidade de São Paulo na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste da capital, que tem grande fluxo de veículos. A fatalidade não foi maior porque a queda ocorreu quando o semáforo estava fechado e a via estava sem movimento.

Na última segunda-feira (10), um avião fez um “pouso de barriga” (sem o trem de pouso) no Aeroporto Estadual de Sorocaba. A aeronave deslizou na pista por 500 metros, o que causou vazamento de combustível e um incêndio de pequenas proporções. Os quatro tripulantes saíram sem ferimentos.

Já na quinta (13), um avião da Latam precisou arremeter para desviar de um barco que estava perto da pista de pouso do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A companhia aérea informou que a aterrissagem ocorreu em segurança e que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação.

Levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea, aponta aumento no número de acidentes aéreos registrados no Brasil. No ano passado, foram 44 casos com óbitos, número 47% maior do que o contabilizado em 2023, quando houve 30 registros.

