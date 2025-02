Brasil Visto americano: prazo para renovação de documento sem entrevista fica menor

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Mudança vale para autorizações de viagens temporárias, como turismo. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os Estados Unidos diminuíram de 48 para 12 meses o prazo para solicitar a renovação do visto de não-imigrante, como de turista e para intercâmbio, sem a necessidade de realizar a entrevista em um consulado. O prazo começa a contar a partir do dia em que a validade do documento acaba, sendo que a duração pode variar conforme o tipo de visto, segundo a embaixada.

Quem estiver com o visto vencido há mais de um ano terá que passar por uma entrevista para renová-lo, assim como quem está tirando o documento pela primeira vez. Essa determinação já está na página da Embaixada dos EUA no Brasil.

Com essa mudança, é importante ressaltar que a janela de 12 meses é relativamente curta. Isso significa que quem está com o visto expirado há mais de um ano precisará iniciar um novo processo regular, ou seja, solicitar o visto “do zero”. Já quem estiver com o visto vencido dentro desse período de 12 meses pode tentar garantir a renovação sem a necessidade de entrevistas presenciais.

A mudança tem sido divulgada nos últimos dias por profissionais que fazem assessoria de viagem. Lembre-se: o Consulado Americano pode fazer alterações nas regras a qualquer momento, e quanto mais cedo você iniciar o processo, mais rápido poderá ter seu visto renovado.

Requisitos

Para se qualificar para uma renovação de visto (com ou sem entrevista) é preciso:

• ser cidadão brasileiro ou residente permanente no Brasil;

• não ter perdido, cancelado ou revogado o visto anterior;

• não ter tido o visto recusado na última solicitação;

• nunca ter sido preso ou condenado por um crime; deportado ou impedido de entrar nos Estados Unidos.

Para, além de solicitar a renovação do visto, poder ser dispensado da entrevista, é necessário:

• ter um visto americano válido ou expirado há menos de 12 meses;

• ter menos de 14 e mais de 79 anos.

• Mas, atenção: mesmo que o viajante atenda a esses critérios, a autoridade consular pode exigir a entrevista, caso considere necessário.

Já o visto de intercâmbio ficou mais caro e teve a validade ampliada. Quem tiver o visto J1 e J2 (usados por alunos, professores, pesquisadores e seus dependentes) aprovado, terá que pagar uma nova taxa de US$ 102 (cerca de R$ 580, em 12 de fevereiro) à autoridade consular, segundo informado pela embaixada dos EUA no final de dezembro.

No mesmo comunicado, o órgão também disse que a validade desses vistos foi ampliada de 12 para 24 meses.

A validade final dos vistos J1 e J2, ou seja, o período durante o qual o viajante pode solicitar a renovação, continua sendo definida com base na data final do curso conforme indicado no formulário de inscrição (chamado de DS-160).

