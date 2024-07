Porto Alegre Mais uma linha de ônibus volta a circular na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Coletivo "A60" estava desativado desde as enchentes de maio. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

Em mais um avanço na retomada da normalidade no transporte público de Porto Alegre após as enchentes de maio, a linha de ônibus “A60 – Alimentadora Triângulo-Assis Brasil-Fiergs” volta a circular nesta quinta-feira (25). O coletivo estava desativado por causa da catástrofe, que devastou diversas áreas incluídas em seu itinerário, que abrange bairros da Zona Norte como Sarandi e Jardim Lindoia.

São oito viagens diárias de ida e nove de volta (exceto nos fins de semana), passando por pontos como Terminal Triângulo, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), avenida Fernando Ferrari, rua Baden Powell e avenida Sertório (todas no bairro Sarandi). Operada pela empresa Sopal, a linha funciona desde 2021.

Conforme detalhado em prefeitura.poa.br, os passageiros podem conferir a localização dos ônibus no itinerário e outras informações em tempo real, por meio do aplicativo do cartão Tri – selecionando-se a opção “GPS”, o usuário é redirecionado à ferramenta Cittamobi.

Outra opção é o whatsapp da plataforma 156, da prefeitura. Para utilizar o serviço, é necessário salvar o número (51) 3433-0156 no celular e escrever um “oi” na mensagem, para depois clicar no menu “Trânsito e Transporte (EPTC)” e, na sequência, “Ônibus: Linhas e Horas”.

Outras linhas retomadas

Na segunda-feira (22), outras três linhas de ônibus parcial ou totalmente paralisadas desde as enchentes de maio também foram reativadas. A lista inclui “705.2–Aeroporto-Ceasa”, “705.3–Aeroporto-Ceasa-Fecomércio” e “C5–Circular 4º Distrito-Moinhos de Vento”.

– “705.2”: após quase três meses de operação restrita aos finais de semana, a linha está de volta com 24 viagens diárias, partindo da rua Coronel Vicente (Centro Histórico) rumo ao Aeroporto Internacional Salgado Filho (Zona Norte) e vice-versa.

– “705.3”: a linha conta agora com dez viagens por dia, também partindo da Coronel Vicente mas com destino ao bairro Anchieta (Zona Norte), percorrendo depois um trajeto inverso.

– “C5”: são quatro viagens por dia, com primeiro embarque na avenida Mauá (Centro Histórico) e circulação pelo 4º Distrito (Zona Norte) e Moinhos de Vento, antes de retornar ao ponto de partida.

Sem presença de cobrador

Desde essa quarta-feira (24), a empresa Carris está autorizada pela prefeitura a operar a linha de ônibus “T1” sem a presença de cobrador. A medida amplia o número de veículos do transporte coletivo da cidade abrangidos pelo processo de extinção desses profissionais no transporte público da Capital – as passagens em dinheiro são pagas diretamente ao motorista.

Criada em 1976 (juntamente com as transversais “T2”, “T3” e “T4”), a linha “T1” funciona entre o início da manhã e o final da noite. O trajeto é longo, com início e fim na entre área próxima à sede da Receita Federal/Parque da Harmonia (Centro Histórico) e o Terminal Triângulo, na avenida Assis Brasil (Zona Norte). Boa parte de suas 58 paradas tem como local a avenida Ipiranga.

Trata-se de uma das opções preferenciais para passageiros que precisam se dirigir a pontos-chave como o Shopping Praia de Belas, Hospital Ernesto Dornelles, Palácio da Polícia, Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Planetário (bairro Santana), Shopping Bourbon e o campus central da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), no Jardim Botânico, dentre outros.

(Marcello Campos)

