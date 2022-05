Rio Grande do Sul Mais uma morte por dengue é registrada no RS e total chega a 35 em 2022

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

A vítima mais recente era residente do município de Horizontina, que agora contabiliza quatro mortes. Foto: Reprodução A vítima mais recente era residente do município de Horizontina, que agora contabiliza quatro mortes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (23) mais uma morte por dengue, totalizando 35 óbitos pela doença somente neste ano, de acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde (SES). O número registrado é mais do que o triplo do ano passado, quando o Estado teve 11 mortes decorrentes da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

A vítima mais recente residia Horizontina, no Noroeste, que agora contabiliza quatro mortes. O município só fica atrás apenas de Igrejinha, no Vale do Paranhana, que já registrou seis óbitos por dengue.

Em Porto Alegre, duas pessoas morreram devido à doença em 2022.

No total, o Rio Grande do Sul já registrou 28.056 casos confirmados de dengue em 2022. Destes, mais de 23,3 mil são autóctones, ou seja, contraídos dentro do território gaúcho.

Cidades gaúchas com registro de morte por dengue em 2022

Igrejinha: 6

Horizontina: 4

Novo Hamburgo: 3

Cachoeira do Sul: 2

Jaboticaba: 2

Porto Alegre: 2

Lajeado: 2

Boa Vista do Buricá: 1

Chapada: 1

Cristal do Sul: 1

Condor: 1

Dois Irmãos: 1

Erechim: 1

Estância Velha: 1

Nova Candelária: 1

Nova Hartz: 1

Novo Machado: 1

Rondinha: 1

Santa Rosa: 1

Sapucaia do Sul: 1

São Leopoldo: 1.

