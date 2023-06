“Foi uma grande partida de ambos os lados. Se não foi o melhor jogo do campeonato, está entre os três. Grêmio buscou o gol desde o início, e o São Paulo também. A equipe não se abateu com o gol sofrido. O primeiro tempo do Grêmio foi maravilhoso. Segundo tempo demos mais espaço, o que é normal, eles vieram para cima, recuamos um pouco, criamos os espaços para o contra-ataque, mas não aproveitamos. Mais uma vez soubemos nos defender e sofrer”, disse Renato.

Consolidando o esquema de três zagueiros, Renato explicou a estratégia adotada e que passa pela ausência de Pepê. Ainda destacou que a falta de jogadores com as características para montar um time propositivo.

“A posse de bola é importante, eu gosto da bola, mas gosto dos jogadores que gostam de ficar com a bola e no momento não temos jogadores com essas características. Quem não tem cão, caça com gato”, disse o treinador.