Porto Alegre Equipes de saúde de Porto Alegre aplicam mais de 2,5 mil vacinas no fim de semana

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Foram feitas 440 consultas médicas e 304 de enfermagem. Foto: Pedro Piegas/PMPA

Porto Alegre manteve nove unidades de saúde abertas no último sábado (3) e cinco serviços no domingo (4) para atender a população da Capital. Nos dois dias de atendimento, as equipes aplicaram 2.597 vacinas, sendo 1.578 contra gripe (Influenza) e 1.019 contra covid. Foram realizadas 440 consultas médicas e 304 de enfermagem, com a retirada de 539 medicamentos.

Conforme a diretora de Atenção Primária da SMS, Vânia Frantz, o objetivo inicial com a abertura aos finais de semana era desafogar as portas de emergência. “Contudo, considerando a baixa cobertura vacinal, as equipes têm se empenhado em ampliar a aplicação das doses, especialmente para Influenza e Covid-19”, avalia.

Nos locais com unidades de saúde próximas a prontos atendimentos, a parceria entre as duas frentes está funcionando bem. Na US Bom Jesus, por exemplo, a equipe vai até a emergência para captar pacientes com sintomas leves. No domingo, o movimento foi tranquilo para casos de sintomáticos respiratórios, fato que pode estar relacionado ao calor dos últimos dias.

O atendimento será mantido durante os meses de frio. A ideia é ampliar o acesso, especialmente para pessoas com sintomas respiratórios e para quem ainda não recebeu doses de vacinas recomendadas, reduzindo a pressão sobre serviços de urgência e emergência. Semanalmente, serão divulgados os locais que terão as portas abertas à comunidade em cada sábado e domingo.

2023-06-05