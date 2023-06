Inter Técnico do Inter comemora o empate contra o Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Mano acredita que time poderia até ter construído vantagem no primeiro tempo Foto: Ricardo Duarte/Inter Mano acredita que time poderia até ter construído vantagem no primeiro tempo (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o empate em 1 a 1, entre Inter e Santos, na Vila Belmiro, o técnico Mano Menezes comemorou o empate na noite deste sábado (3). O treinador reconheceu que o clube gaúcho não fez uma grande apresentação, mas mesmo assim ressaltou os pontos positivos durante a partida.

Mano Menezes negou que o elenco esteja mais frágil na parte defensiva, mesmo levando nove gols em quatro partidas pelo Brasileirão. O comandante ainda entende que a dificuldade ofensiva ficou para trás depois de balançar as redes nos últimos jogos.

“Tirando as derrotas por 2 a 0, uma exceção, todo o resto está dentro do normal. Até os gols sofridos, menos de um gol por jogo, é o que as equipes de ponta levam, mas queremos ser mais equilibrados. Sempre acreditei nisso. O equilíbrio passa por sofrer um pouco menos do que sofremos. Já voltamos a marcar. Foi uma dificuldade que passamos. Acho que estamos no caminho para encontrar as soluções”, disse Mano Menezes.

O treinador ainda comentou que sente um desconforto com as críticas que a equipe está sofrendo. Ainda citou que considera um certo “preconceito”. Como argumento, Mano comentou sobre a seca do Fluminense, que não balança as redes há cinco jogos e perdeu os últimos quatro.

“Às vezes, acho que se discute um pouco com preconceito com certas equipes e treinadores. Vejo propostas de todas as maneiras, às vezes sem fazer gol ou chutar a gol. Sabe que o time mais ofensivo do Brasil não faz gol há cinco partidas?”, disse Mano Menezes.

