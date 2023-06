Mesmo com a vitória, os últimos minutos da partida entre Grêmio e São Paulo foram tensos para a torcida gremista. Após uma bola levanta na área, Arboleda e Kannemann disputaram pelo alto e acabaram se chocando de cabeça. O zagueiro caiu no gramado e ficou por alguns instantes deitado.

O lance ocorreu aos 47 do segundo tempo. Depois de ser atendido pelos médicos, voltou para não deixar o time com um a menos.

“Estou bem, no momento dói, mas no calor do jogo a gente continua. Estamos muito felizes. É um trabalho de todo o time, de toda a comissão técnica. Em campo damos o máximo, podemos ter erro e acerto, mas damos o máximo. Estamos no G-4, vamos nos preparar para o próximo jogo”, disse o zagueiro argentino.

O Grêmio venceu por 2 a 1 o clube paulista, com gols de Cristaldo, de pênalti, e Reinaldo. Com o resultado, foi a 17 pontos e assumiu a 4ª posição na tabela de classificação.