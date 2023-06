Política Ministro de Lula diz que Brasília é “Ilha da Fantasia” e vira alvo de pedido de demissão

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

"Aquele negócio de botar a capital do País longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil", disse o ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil "Aquele negócio de botar a capital do País longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil", disse o ministro. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Os deputados distritais Pastor Daniel de Castro (PP-DF), Joaquim Roriz Neto (Pros-DF) e Thiago Manzoni (PL-DF) enviaram um ofício para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitando a demissão do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. O pedido foi feito após declaração do ministro, na Bahia, de que Brasília seria uma “ilha da fantasia”. Ele ainda condenou a instalação da capital federal na cidade.

Ex-governador da Bahia, Rui Costa participou da inauguração do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, em Itaberaba (BA), representando o governo federal, ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Durante o evento, segundo o jornal Bahia Notícias, o ministro afirmou que levar a capital do País para Brasília fez “muito mal ao Brasil” por “afastar” os congressistas da “vida das pessoas”.

“Aquele negócio de botar a capital do País longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. Era melhor [a capital] ter ficado no Rio de Janeiro, ou ter ido para São Paulo, para Minas ou Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou Senado, passasse, antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo de viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada”, declarou o ministro, no relato da imprensa local.

De acordo com o pedido dos deputados distritais, todos de partidos de oposição a Lula, as declarações de Rui Costa levantam “sérias questões sobre sua competência e seu compromisso com a governança responsável”. O documento ressalta a “falta de respeito” para com a capital federal e questiona a “capacidade de desempenhar suas funções de forma adequada”.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) também reagiu às declarações do ministro, chamando-o de “idiota completo” em entrevista ao jornal Correio Braziliense.

Em sua rede social, o deputado Pastor Daniel de Castro, um dos autores do ofício a Lula, afirmou que o ministro agiu de maneira preconceituosa e precisa “urgentemente” sair do cargo. “Reforço o convite, saia dos palácios, Rui, misture-se ao povo do Distrito Federal o senhor deveria ter a exata noção da responsabilidade que o alto cargo público para o qual foi nomeado exige e nos poupe das suas falas preconceituosas”, escreveu.

Parlamentares do PT

A declaração do ministro também foi criticada por parlamentares de seu partido. Deputado distrital e líder do PT na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Chico Vigilante afirmou que a fala do Rui Costa mostra “um completo desconhecimento da capital federal”: “Aqui tem um povo trabalhador. A dificuldade aqui não é tão diferente dos morros de Salvador”.

Segundo a deputada federal Erika Kokay (PT-DF), a fala do ministro é “típica de quem não conhece a cidade e o DF”. “Se ele quisesse criticar o sistema político, composto majoritariamente por pessoas de fora de Brasília, que o fizesse diretamente, sem ofender a cidade”, disse.

Ministro de Lula diz que Brasília é "Ilha da Fantasia" e vira alvo de pedido de demissão

