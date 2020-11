Celebridades Maisa relembra foto antiga com Xuxa Meneghel e Ivete Sangalo: “Rainhas”

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Maisa posou entre Ivete e Xuxa. Foto: Reprodução/Instagram Maisa posou entre Ivete e Xuxa. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Maisa completou 36 milhões de seguidores no Instagram na quinta-feira (26) e para comemorar resolveu compartilhar uma foto antiga em que aparece ainda com seus tradicionais cachos no cabelo ao lado de Ivete Sangalo e Xuxa Meneghel.

“TBT com essas rainhas que eu amo. Passando aqui também para agradecer pelos 36 milhões de seguidores. Que surreal! Obrigada por tanto amor e carinho, amo vocês”, escreveu Maisa na legenda.

Em questão de minutos, o post conquistou mais de 300 mil likes e diversos comentários. “Princesa”, disse Ivete Sangalo. “Que lindas”, elogiou Gisele Bündchen. “Perfeitas”, enalteceu um terceiro.

Vegetariana

Maisa Silva é vegetariana há um ano e meio, e dá diversas declarações sobre o novo hábito. Em março, logo no início da pandemia, usou o Twitter para mostrar seu corpo 5kg mais magro.

“2019: +a feliz, tava virando vegetariana (comia peixe), fazia exercícios, mas comia tudo desequilibrado e acabava sempre no carboidrato. 2020: +a feliz, que já não come mais nenhuma carne, faz exercícios (quando da), porém tem orientação de uma nutri e ainda come tudo oq quer”, escreveu a apresentadora de 17 anos.

“5kg de diferença da primeira pra segunda foto. Diferença tb nos exames sanguíneos, antes eu estava com a glicose super alta (quase pré diabética), o que me deixou muito preocupada. Depois o resultado mudou”, completou Maisa na ocasião.

“Mas o mais importante, é que com 5kg a mais, eu ainda era feliz. Lógico Q eu n tava saudável e devia mudar hábitos pela minha saúde, mas a minha mente já estava sã, o que ajudou em todo esse processo. Não foi do dia pra noite, foram escolhas e mudanças mt difíceis”, finalizou a apresentadora, que respondeu uma internauta que disse que, com as duas fotos, Maisa estimulava a busca por uma padrão físico.

“Vc tá muito equivocada, padrão social é ser pré diabética? Eu alertei q era feliz nas 2 fotos, se vc lesse tudo entenderia. Falei da MINHA experiência, principalmente pq a maioria das pessoas falam q vegetarianos ficam doentes e mais fracos”, escreveu Maisa Silva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades