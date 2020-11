Celebridades Nua, Adriane Galisteu sensualiza dentro de cabine de bronzeamento artificial

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Adriane Galisteu tem 47 anos. Foto: Reprodução/Instagram Adriane Galisteu tem 47 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu aproveitou a quinta-feira (26) para postar uma foto ousadíssima no Instagram. A apresentadora sensualizou, sem roupa, dentro de uma cabine de bronzeamento artificial.

Na legenda da publicação, a loira brincou com a situação. “Bronzeamento para toda vida”, escreveu em inglês.

Como de costume, fãs e amigos não pouparam elogios nos comentários. “Deusa”, disse um. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Linda, nua ou vestida”, exclamou um terceiro internauta.

Recentemente, Galisteu abusou da sensualidade em fotos de lingerie.

Barriga chapada

No início do mês Adriane Galisteu compartilhou um pouco mais de sua rotina de atividades físicas na academia. Com uma sequência de fotos compartilhadas no Instagram, a apresentadora de 47 anos deixou o shape saradíssimo em evidência durante uma corrida na esteira.

“Começando o dia daquele jeito. Corrida com fone novo é bom demais”, comemorou na legenda que acompanhou a publicação.

Nos comentários, a loira, como de costume, colecionou uma série de reações por parte dos fãs. “É linda”, destacou um. “Esse abdômen não é desse planeta”, afirmou outra. “Preciso nascer de novo para alcançar esse abdômen”, brincou ainda uma terceira.

Em postagem recente, Galisteu agitou as redes sociais ao levantar suspeitas de que estaria grávida pela segunda vez. Na ocasião, a apresentadora posou com a mão na barriga acompanhada da legenda: “Entendedores entenderão”. Contudo, em nota oficial ao TV Fama, a loira negou a informação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades